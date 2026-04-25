Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Devlet Opera ve Balesi, Barok müziğin kalbinde derin izler bırakan G. B. Pergolesi imzalı "Stabat Mater" eserini sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle yeniden sahneye taşımaya hazırlanıyor. Bir anne ile evladının arasındaki evrensel kederi notalara döken başyapıt, 28 Nisan salı akşamı saat 20.00’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İZDOB Orkestrası da eşlik edecek

Barok dönem repertuvarının en hüzünlü ve etkileyici eserlerinden biri sayılan ilahi, Orkestra Şefi Gökmen Fahlioğulları'nın başarılı yönetiminde yeniden hayat bulacak. İki kadın sesinin dramatik gücüne dayanan konserde, soprano Beril El ve mezzo soprano Başak Karataş solist olarak sahneye çıkacak. Pergolesi'nin 1736 yılında, henüz çok gençken hayatını kaybetmeden kısa süre önce tamamladığı bu esere İZDOB Orkestrası’nın deneyimli kadrosu eşlik edecek.

"Stabat Mater" eserinin sergileneceği akşam yaylı grubunda Çağatay Seçkin, Kaan Can Güleç, Ece Abana, Elif Bozkurt, İluna Su Pınar, Fulya Tokat, Arda İşler, Lale Efendiev ve Pelin Odabaşı yer alırken, klavsende Ahmet Sait Karabulut bulunacak. Biletler ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişelerinin yanı sıra "Sanat Cepte" uygulaması ve Biletinial üzerinden satın alınabiliyor.