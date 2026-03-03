Özgür Özel, İsrail’de canlı yayın sırasında gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman’a yönelik uygulamaya tepki gösterdi. Özel, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunarak Türk gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Tel Aviv’de canlı yayına müdahale

Tel Aviv’de görev yapan CNN Türk ekibi, canlı yayın sırasında İsrail güvenlik birimleri tarafından engellenerek gözaltına alındı.

Gazetecilerin cep telefonlarına el konulduğu öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Olay, Türkiye’de basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

“Hiçbir devlet haber alma hakkını keyfi biçimde sınırlandıramaz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltı kararını sert sözlerle eleştirdi.

Özel açıklamasında, “İsrail’de görevini sürdüren gazetecilerimiz, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’a yönelik gözaltı uygulaması kabul edilemez. Hiçbir devlet haber alma hakkını keyfi tasarruflarla sınırlandıramaz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’na çağrı

Dışişleri Bakanlığı’na seslenen Özel, bölgede görev yapan tüm Türk gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Özel, “Basın mensuplarımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyor, ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz. Bir daha benzer bir muameleyle karşılaşılmaması için gerekli girişimlerde bulunulmalı ve tedbirler alınmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Basın özgürlüğü tartışması yeniden gündemde

Yaşanan olay, çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

Siyasi ve diplomatik çevrelerde gözler, Türk makamlarının atacağı adımlara çevrilirken; basın meslek örgütlerinin de konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.