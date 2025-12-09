Son Mühür - AnTuTu, her ay telefonları performans testlerinden geçirip aldıkları puanlara göre sıralıyor ve 2025 yılının en iyi ve güçlü telefonlarını açıkladı.

iPhone 17 ilk 10'a giremedi

Dünyanın en popüler telefon markalarından Apple’ın iPhone 17 serisi ise beklenmedik bir sonuçla listede yer almadı. Satış rekorları kıran modelin 10 telefonluk sıralamada olmaması şaşkınlık yarattı. Red Magic 11 Pro ilk sırada yer aldı Dünyanın en güçlü telefonları sıralamasında zirveyi Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemcili Red Magic 11 Pro alırken, ikinci sırada iQOO 15 yer aldı. OnePlus 15 üçüncü sırada bulunurken, AnTuTu puanı 2.962.431 olan Xiaomi 15’in sekizinci sırada yer alması da dikkat çekti.