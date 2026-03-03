ABD Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan’ın doğusundaki Dahran kentine yönelik olası füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, ABD vatandaşlarına konsolosluk çevresinden uzak durmaları ve güvenlik planlarını devreye almaları çağrısı yapıldı.

Bölgesel gerilim Körfez’e taşındı

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim, Orta Doğu genelinde güvenlik risklerini artırdı.

İran ise Körfez bölgesinde ABD askeri varlığının bulunduğu ülkelere yönelik misilleme tehdidinde bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından gözler, stratejik öneme sahip kentlere çevrildi.

“Dahran’da yakın zamanda saldırı gerçekleşebilir”

ABD Riyad Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dahran’da yakın zamanda füze ve İHA saldırısı gerçekleşebileceği uyarısına yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin Dahran Konsolosluğu çevresine yaklaşılmaması gerektiği belirtilirken, bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarının dikkatli ve hazırlıklı olması istendi.

ABD vatandaşlarına güvenlik talimatı

Uyarı metninde, bölgede bulunan ABD vatandaşlarına şu tavsiyelerde bulunuldu:

Mümkün olduğunca binaların alt katlarında kalınması

Pencerelerden uzak alanların tercih edilmesi

Önceden belirlenen acil durum ve tahliye planlarına uyulması

Resmi duyuruların yakından takip edilmesi

Ayrıca konsolosluk personelinin sığınaklarda bulunduğu bilgisi paylaşılırken, olası yeni saldırı riskine karşı teyakkuz halinin sürdüğü vurgulandı.

Körfez’de alarm seviyesi yükseldi

Dahran, Suudi Arabistan’ın doğusunda, enerji tesisleri ve yabancı askeri varlık açısından stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor. Bölgedeki güvenlik risklerinin artması, Körfez ülkelerinde diplomatik temsilciliklerin ve askeri noktaların alarm seviyesini yükseltti.

ABD’nin yaptığı son uyarı, bölgedeki tansiyonun düşmediğini ve olası yeni saldırı senaryolarının ciddiyetle değerlendirildiğini ortaya koydu.