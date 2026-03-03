Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararı, Bolu’da siyasi gündemi hareketlendirdi. “İrtikap” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özcan cezaevine gönderilirken, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.
Gözler şimdi Bolu Belediye Meclisi’nde yapılacak başkanvekilliği seçimine çevrildi.
Tutuklama kararı sonrası görevden uzaklaştırma
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanan Tanju Özcan, cezaevine gönderildi.
Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçerek Özcan’ı görevinden uzaklaştırdı. Böylece Bolu Belediyesi’nde idari süreç resmen başladı.
Valilikten resmi açıklama
Bolu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, tutuklama kararının ardından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince belediye meclisinin toplanacağı bildirildi.
Açıklamada, Bolu Belediye Meclisi’nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00’te Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda bir araya geleceği belirtildi. Seçim, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Mecliste çoğunluk CHP’de
Bolu Belediye Meclisi’nde sayısal üstünlük Cumhuriyet Halk Partisi’nde bulunuyor. CHP’nin 21 meclis üyesiyle çoğunluğu elinde tuttuğu mecliste; AK Parti’nin 8, MHP’nin ise 2 üyesi bulunuyor.
Bu tablo, yapılacak başkanvekilliği seçiminde CHP’nin belirleyici rol oynayacağını gösteriyor.