Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran tarafından fırlatıldığı belirtilen 11 balistik füze ile 123 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, yalnızca bir füzenin ülke topraklarına düştüğü, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

“Hava savunma sistemlerimiz başarıyla müdahale etti”

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gün içinde tespit edilen füze ve İHA’lara anında karşılık verildiği vurgulandı.

Yetkililer, “Hava savunma sistemlerimiz 11 balistik füze ve 123 İHA’yı başarıyla engellemiştir. Sadece bir füze ülke topraklarına düşmüş, herhangi bir can kaybı veya yaralanma kaydedilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Saldırıların bilançosu açıklandı

Açıklamada, saldırıların başladığı günden bu yana fırlatılan toplam 186 balistik füzeden 172’sinin imha edildiği, 13’ünün denize düştüğü, 1’inin ise BAE topraklarına isabet ettiği aktarıldı.

Tespit edilen 812 İHA’dan 755’inin engellendiği, 57’sinin ülke sınırları içine düştüğü belirtildi. Ayrıca 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

Sivil alanlarda tali hasar

Engelleme operasyonlarının bazı bölgelerde ikincil hasara yol açtığı bildirildi. Açıklamaya göre, süreç boyunca Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 sivil hayatını kaybetti.

Aralarında BAE, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan ve Afganistan vatandaşlarının bulunduğu toplam 68 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Patlama seslerine resmi açıklama

Ülkenin farklı noktalarında duyulan patlama seslerine ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, bu seslerin hava savunma sistemleri ile savaş uçaklarının füzeleri ve İHA’ları havada etkisiz hale getirmesinden kaynaklandığını ifade etti.