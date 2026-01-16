Son Mühür/ Beste Temel - Simülasyon programları üzerinden hazırladığı otobüs sürüş videolarıyla tanınan Osman Ulaşan, dijital ortamda ESHOT hatlarını gerçek güzergâhlar, duraklar ve kent içi ulaşım yapısıyla birebir kurgulayan içerikleriyle biliniyor. ESHOT Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen buluşmada, dijital simülasyon ile sahadaki uygulama arasındaki farklar değerlendirildi.

Şoförlük yalnızca direksiyon başında değil

Ziyarette, otobüs şoförlüğünün yalnızca araç kullanmaktan ibaret olmadığı; yüksek güvenlik sorumluluğu taşıyan ve insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir kamu hizmeti olduğu vurgulandı. Toplu ulaşım hizmetinin sahadaki zorlukları, operasyonel süreçleri ve sorumluluk alanları detaylı şekilde aktarıldı.

“Binlerce insanın güvenliği emanet”

ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekerek, şoförlerin sabahın erken saatlerinden itibaren kar, kış, bayram ve tatil demeden görev başında bulunduğunu ifade etti. Özgen, binlerce yurttaşın güvenli ve zamanında ulaşımı için büyük bir emek ortaya konulduğunu, şoförlerin aynı zamanda kurum ile vatandaş arasında doğrudan temas kuran önemli temsilciler olduğunu dile getirdi.

Yeni nesil araçlar yerinde incelendi

Ziyaret kapsamında Osman Ulaşan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde filoya kazandırılan ve “mavi nazar boncuğu” olarak adlandırılan yeni nesil otobüsleri de yerinde inceledi. Araçların teknik özellikleri hakkında bilgi alan Ulaşan, simülasyon ortamında deneyimlediği hatlarla gerçek araçlar arasındaki farklara ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Teşekkür plaketi takdim edildi

Görüşme sonunda, toplu ulaşım hizmetinin arkasındaki emek, güvenlik ve kamu sorumluluğuna dikkat çekmek amacıyla Osman Ulaşan’a ESHOT’un kurumsal kimliğini simgeleyen gömlek, yelek ve kravat ile teşekkür plaketi verildi. ESHOT Genel Müdürlüğü, genç kuşaklarda toplu ulaşımın arkasındaki emek ve kamu sorumluluğuna yönelik farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.