Son Mühür - Melike Şahin, “Akkor” albümüyle müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Grammy’ye adaylık için başvuruda bulundu. Sanatçının çalışmaları, dört ayrı kategoride ön değerlendirmeye alındı. 2026’da 68’incisi gerçekleşecek Grammy Ödülleri için başvurusu kabul edilen eserler, Recording Academy üyelerinin oy kullandığı ilk tur oylamada yer aldı.

4 kategoride kabul edildi

Melike Şahin’in “Akkor” albümü, ‘en iyi global müzik albümü’, ‘en iyi ses mühendisliği (klasik dışı)’ ve ‘en iyi immersive audio albümü’ dallarında yarışacak. Ayrıca “Canın Beni Çekti” adlı şarkısı, ‘en iyi global müzik performansı’ kategorisinde yer alıyor. Grammy adayları 7 Kasım’da duyurulacak olup, ödül töreni 1 Şubat 2026 tarihinde Los Angeles’ta gerçekleştirilecek.

Manifest üç aşamalı elemeyi geç

Manifest grubunun ilk albümündeki “Arıyo” adlı şarkı, 68. Grammy Ödülleri’nde ‘en iyi grup performansı’ kategorisinde değerlendirmeye alındı. Rolling Stone gibi prestijli uluslararası yayınlarda da yer bulan grup, üç aşamalı elemeyi başarıyla geçerek Grammy aday adayları arasına girdi.