Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun 9. haftasında İrlanda, sahasında ağırladığı Portekiz’i 2-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Mücadele, hem skor hem de Cristiano Ronaldo’nun kariyerindeki bir ilk ile hafızalara kazındı.

İrlanda ilk yarıda farkı ikiye çıkardı

Aviva Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İrlanda, maçın kontrolünü daha ilk yarıda eline aldı.

- 17. dakika: Parrott takımını 1-0 öne geçirdi.

- 45. dakika: Aynı isim Parrott, bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı.

Portekiz, ikinci yarı boyunca farkı azaltmak için pozisyonlar üretse de İrlanda savunmasını aşmayı başaramadı.

Cristiano Ronaldo’dan kariyerinde bir ilk: Kırmızı kart

Karşılaşmanın 60. dakikası maçın en çok konuşulan anına sahne oldu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kırmızı kart gördü.

Bu karar, Ronaldo’nun:

- 225 maçlık milli takım kariyerindeki ilk kırmızı kartı

- Daha önceki 32 sarı kartının ardından gördüğü ilk ihraç cezası

olarak tarihe geçti.

Ronaldo’nun milli takım performansı

Portekiz formasıyla bugüne kadar 225 maça çıkan Cristiano Ronaldo:

- 143 gol attı

- 46 asist yaptı

Yıldız oyuncunun kırmızı kart görmesi hem Portekiz taraftarlarını hem de futbol kamuoyunu şaşkına çevirdi.

