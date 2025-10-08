Son Mühür - Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görülen 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, emeklilik konusuna değindi. Ronaldo, Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor ama ben böyle düşünmüyorum. Hala iyi şeyler üretiyorum, kulübüme ve Milli Takım’a yardım ediyorum. Neden devam etmeyeyim ki?" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki futbolcu, törende profesyonel futbol kariyerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Ronaldo, ödül töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım’da 22 yıldır oynuyorum, sanırım bu bile her şeyi anlatıyor. Bu formayı giymeye, kupalar kazanmaya, Milli Takım’la sahaya çıkmaya duyduğum tutkuyu gösteriyor. Hatta sık sık söylüyorum: Eğer elimde olsa, sadece Milli Takım için futbol oynardım, başka hiçbir kulüp için oynamazdım. Çünkü bu, bir futbolcu için zirvedir."

Ronaldo'dan 'emeklilik' sözleri

Futbolu bırakıp bırakmayacağı sorusuna yanıt veren ünlü futbolcu, şunları ifade etti: "Buna hala tutkuyla bağlıyım. Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor ve ‘Zaten 900 küsur gol attın, neden 1000 yapmak istiyorsun?’ diye soruyorlar. Ama ben böyle düşünmüyorum. Hala iyi şeyler üretiyorum, kulübüme ve Milli Takım’a yardım ediyorum. Neden devam etmeyeyim ki? Bittiğinde her şeyimi verdiğimi bilerek ayrılacağımdan eminim. Şu anın tadını çıkarmak istiyorum. Çok fazla yılım kalmadığını biliyorum ama kalan az zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyim."