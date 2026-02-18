Son Mühür- Okan Buruk yönetiminde Galatasaray son dönemlerin en etkili sonuçlarından birine imza atarak dünya futbolunun dev markalarından biri olan Juventus'u 5-2 mağlup etmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Galatasaray'ı ''Türk devi'' olarak niteleyen yorumların öne çıktığı ve sarı kırmızılıların haklı bir galibiyet aldığına dikkat çekildiği yorumlarda İtalya'daki rövanşta Juventus'a mucize gerektiği hatırlatıldı.



Kim, nasıl gördü?



Gazzetta: "Tarihi bir rezalet."

Corriere: "Juventus darmadağın oldu, Galatasaray Juve'yi ezdi!"

Sky Italia: "Galatasaray korkutucu bir takım."

Meksika - Clarosports: "İstanbul'un cehenneminde Juventus'u küçük düşürdü"



Reuters: “Galatasaray 10 kişi kalan Juventus’u 5-2 dağıttı”

Yahoo Sports: “Galatasaray’dan ezici geri dönüş”

Vavel: “Bianconeri İstanbul’da sürklase edildi”



Türkiye Today: “Türk devi Juventus’u küçük düşürdü”

Tutto Sport: Juventus'a mucize gerekecek.

Marca: Türk kasırgası Juventus’u yıktı.

AS: İstanbul'da hezimet.