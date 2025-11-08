Son Mühür - Son haftalarda gösterdiği üstün performansla Avrupa futbolunun gündemine oturan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki etkileyici oyunuyla büyük kulüplerin yeniden ilgisini çekti.
Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı
Galatasaray’ın 75 milyon euroluk yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde attığı 6 golle gol krallığında liderliğe yükseldi. Kane, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarını geride bırakan Nijeryalı forvet, üst üste 8 Avrupa maçında gol atarak tarih yazdı. Bu etkileyici performansıyla Avrupa’nın önde gelen kulüplerini şaşırtan Osimhen, kendisinden çok daha yüksek bedellerle transfer edilen forvetlerin önüne geçti.
Yeniden harekete geçtiler
İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol medyasına göre birçok kulüp, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yeniden transfer girişiminde bulundu. Başta Liverpool ve Barcelona olmak üzere PSG, Manchester United ve Chelsea’nin Osimhen’i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ayrıca, daha önce de ilgilenen Suudi Arabistan kulüplerinin, bu kez yıllık 50 milyon doların üzerinde teklifler hazırladığı iddia edildi.
Satma planı bulunmuyor
Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncu konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor. Kulübün, Osimhen’i satma planı bulunmuyor ve oyuncunun sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi yer almıyor. 26 yaşındaki forvet, kısa süre önce UEFA’ya verdiği röportajda, “Galatasaray’da çok mutluyum. Burada bambaşka bir atmosferde oynuyorum” ifadelerini kullanmıştı.