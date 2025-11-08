Galatasaray’ın 75 milyon euroluk yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde attığı 6 golle gol krallığında liderliğe yükseldi. Kane, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarını geride bırakan Nijeryalı forvet, üst üste 8 Avrupa maçında gol atarak tarih yazdı. Bu etkileyici performansıyla Avrupa’nın önde gelen kulüplerini şaşırtan Osimhen, kendisinden çok daha yüksek bedellerle transfer edilen forvetlerin önüne geçti.

İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol medyasına göre birçok kulüp, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yeniden transfer girişiminde bulundu. Başta Liverpool ve Barcelona olmak üzere PSG, Manchester United ve Chelsea’nin Osimhen’i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ayrıca, daha önce de ilgilenen Suudi Arabistan kulüplerinin, bu kez yıllık 50 milyon doların üzerinde teklifler hazırladığı iddia edildi.

Satma planı bulunmuyor