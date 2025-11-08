Beşiktaş’ta teknik heyet ve yönetim, son haftalarda performansıyla tartışma konusu olan Portekizli yıldız Rafa Silva için özel bir çalışma başlattı. İstikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken deneyimli futbolcunun takıma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Teknik ekip alarma geçti

Siyah-beyazlı kulüpte teknik heyet, Rafa Silva’nın düşen performansının altında yatan nedenleri tespit etmek için yoğun mesai harcıyor. Takımın antrenman temposuna tam olarak adapte olamayan 31 yaşındaki futbolcu için mental destek ve bireysel çalışma programı planlanıyor.

Üç eski teknik direktörden rapor

Hürriyet'teki habere göre, Rafa Silva konusunda uzun süredir uyarıların yapıldığı iddia edildi. Kulüpte geçmiş dönemde görev yapan Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer, yönetimle paylaştıkları teknik raporlarda Portekizli oyuncuya ilişkin detaylı analizler sundu. Ancak bu raporlar doğrultusunda herhangi bir önlem alınmadığı öğrenildi.

Sözleşmesinde iki dikkat çeken madde

Rafa Silva’nın Beşiktaş’a transferi sırasında imzalanan sözleşmesinde alışılmışın dışında iki özel madde bulunduğu ortaya çıktı. İlk maddeye göre yıldız futbolcu, salon antrenmanlarına katılmama hakkını talep etti ve bu isteğini kontratına resmen ekletti. Bir diğer dikkat çeken madde ise, kulüp dahil hiçbir medya organına röportaj vermeme şartı. Bu hüküm nedeniyle futbolcunun sezon başından bu yana medya önüne çıkmadığı belirtildi.

Takım içi iletişimde kopukluk var

Teknik ekibe yakın kaynaklara göre Rafa Silva’nın takım arkadaşlarıyla sosyal iletişimi zayıf. Portekizli yıldızın soyunma odasında sessiz kaldığı, saha dışında da grup etkinliklerine katılmadığı ifade ediliyor. Bu durumun hem takım içi motivasyonu hem de saha içi uyumu olumsuz etkilediği düşünülüyor.

Yönetim çözüm arayışında

Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetle transfer edilen futbolcudan maksimum verim almak için farklı senaryolar üzerinde duruyor. Teknik heyet, oyuncunun adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla psikolojik destek, ek antrenman programı ve birebir iletişim planı hazırladı. Siyah-beyazlı camiada beklenti, Rafa Silva’nın önümüzdeki haftalarda yeniden form grafiğini yukarı çekmesi yönünde.