Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçında sakatlanan Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, moral bulmak için ülkesine gitti. Nijerya’da yaşanan bir an ise dikkat çekti.

İyileşmesi için dua ettiler

Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, sakatlığı sonrası moral arayan Osimhen’i annesinin yanına götürdü. Bu ziyaret kısa sürede gündem olurken, Ighalo’nun annesinin Osimhen için dua ettiği anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada farklı tepkiler

Görüntüler sosyal medyada iki farklı görüşe yol açtı. Bazı kullanıcılar bu durumu anlamsız bulup iyileşme sürecinde tıbbi desteğin önemine dikkat çekerken, bazıları ise “Ne zararı var?” diyerek destek verdi.