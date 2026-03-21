Son Mühür - Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlığının ardından teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattına dair planı netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın, santrfor tercihine ilişkin dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.

Buruk'tan Icardi'siz formül

İddialara göre Okan Buruk, Mauro Icardi’nin santrfor olarak görev aldığı sistemin takımın oyun yapısını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Bu nedenle deneyimli teknik adamın, Osimhen’in yokluğunda forvet hattında Barış Alper Yılmaz’ı ilk tercih olarak belirlediği öne sürülüyor.

Icardi’nin ise daha çok iç saha maçlarında ya da skor ihtiyacının arttığı anlarda sahaya sürülmesinin planlandığı ifade ediliyor. Barış Alper’in forvette görev alması durumunda kanatta oluşacak boşluk için Noa Lang’ın sağlık durumu belirleyici olacak. Lang’ın forma giyememesi halinde ise Yunus Akgün’ün ilk 11’de yer alması bekleniyor.