18 Mart Çarşamba gecesi Liverpool – Galatasaray maçının ikinci yarısında 77. dakika civarında oyuna giren Noa Lang, kısa süre sonra reklam panolarına çarparak elini sıkıştırdı. Başparmağında derin kesik oluşan futbolcu sedyeyle sahadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve acil cerrahi müdahale yapıldı. Galatasaray, yaşanan olay nedeniyle UEFA'ya dava açmaya hazırlanıyor.

Noa Lang ameliyat sonrası ne dedi?

Hollandalı yıldız ameliyatın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Lang mesajında durumu hakkında olumlu bir tablo çizdi ve kendisine destek gösteren herkese teşekkür etti.

Noa Lang ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Parmakta meydana gelen kopma ve derin kesik durumlarında iyileşme süreci genellikle 4 ile 12 hafta arasında değişiyor. Cerrahi müdahalenin ardından rehabilitasyon sürecine bağlı olarak sahalara dönüş için en az 6-8 hafta bekleniyor. Tam süre ameliyat sonrası yapılacak kontrollerde netlik kazanacak ancak birkaç aydan kısa bir sürede dönmesi zor görünüyor.

Noa Lang Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'ın Süper Lig'deki kritik fikstüründe Fenerbahçe derbisi büyük önem taşıyor. Ancak en iyimser tahminle bile 6-8 haftalık bir iyileşme süreci hesaba katıldığında Noa Lang'ın Fenerbahçe maçında forma giymesi oldukça güç görünüyor. Benzer şekilde Trabzonspor deplasmanında da sahada olması beklenmemeli.

Galatasaray'da sakatlık krizi büyüyor

Noa Lang'ın yanı sıra aynı maçta Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edilmesi, Galatasaray cephesinde sakatlık krizini derinleştirdi. Nijeryalı golcünün de sezonu kapatabileceği konuşuluyor. İki yıldız oyuncunun birden uzun süre sahalardan uzak kalması, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışındaki en büyük handikabı olarak öne çıkıyor. Teknik ekibin bu kayıpları nasıl telafi edeceği, önümüzdeki haftalarda netleşecek.