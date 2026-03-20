İspanya Futbol Federasyonu, 27 Mart'ta Sırbistan ve 30 Mart'ta Mısır ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu resmi olarak duyurdu. Fenerbahçe formasıyla parlayan 30 yaşındaki Asensio listeye alınmazken, bu durum İspanyol basınında da tartışma konusu oldu.

Asensio'nun Fenerbahçe'deki performansı

Marco Asensio, PSG ve Aston Villa dönemlerindeki istikrarsızlığın ardından Fenerbahçe'ye transferiyle adeta yeniden doğdu. Sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkan İspanyol yıldız, 13 gol ve 14 asist kaydederek toplamda 27 gole direkt katkı sağladı. Bu rakamlar onu Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili isim haline getirdi.

İspanya neden Asensio'yu çağırmadı?

Teknik direktör Luis de la Fuente'nin hazırlık maçlarında daha genç isimleri deneme eğiliminde olduğu değerlendiriliyor. Kadrodaki forvet hattında Lamine Yamal, Ferran Torres, Oyarzabal, Borja Iglesias ve Alex Baena gibi isimler tercih edildi. De la Fuente'nin farklı taktiksel arayışlar nedeniyle tecrübeli yıldızı bu dönemde kadroya almadığı düşünülüyor.

Asensio, İspanya Milli Takımı formasını kariyeri boyunca 38 kez giydi ve bu maçlarda 2 gol, 14 asist kaydetti. Milli takımdaki son maçı 8 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Gürcistan karşılaşmasıydı. O günden bu yana yaklaşık 2,5 yıl geçmesine rağmen Fenerbahçe'deki çıkışı bile milli takım kapısını açmaya yetmedi.

Fenerbahçe taraftarından büyük tepki

Karar açıklandıktan sonra sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları Asensio'ya sahip çıktı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun hak ettiği değeri göremediğini savunarak İspanya teknik heyetinin tercihini eleştirdi. Bu sezon Süper Lig'deki en üretken yabancı oyunculardan biri olan Asensio'nun görmezden gelinmesi, Türk futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Öte yandan İspanyol basınında da Asensio'nun Fenerbahçe'deki istatistiklerinin göz ardı edilmesine şaşkınlık ifade eden yorumlar yer aldı. Yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar sürdüreceği performans, gelecek milli takım davetleri açısından belirleyici olacak.