Son Mühür - İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Manchester United, deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma, temposu yüksek ve mücadele seviyesi üst düzey anlara sahne oldu.

Vitality Stadyumu’nda oynanan mücadelede Manchester United’ın golleri 61. dakikada Bruno Fernandes’in penaltısı ve 71. dakikada James Hill’in kendi kalesine attığı golle geldi. Ev sahibi Bournemouth ise 67. dakikada Ryan Christie ve 81. dakikada Junior Kroupi’nin golleriyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Harry Maguire kırmızı kart görerek Manchester United’ı 10 kişi bıraktı.

