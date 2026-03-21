Son Mühür- NBA'de Kevin Durant'la takımın diğer oyuncuları arasında sorun olduğu dedikodularıyla sıkıntılı bir dönemden geçen Houston evinde Atlanta'yı ağırladı.

All Star sonrası yaşadığı sakatlıkla eski formunu bulmakta zorlanan Alperen Şengün, 32 dakika forma giydiği karşılaşmayı 15 sayı, 9 ribaund, 10 asist, 2 top çalmayla tamamladı.

Durant'tan 25 sayı...



Kevin Durant 25 sayı, 3 ribaund, 6 asist, 2 top çalma, 2 blok, Jabar Smith Jr. 23 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma, Amen Thompson ve Reed Sheppard ise 14'er sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Konık Atlanta'da Nickeil Alexander 21, C.J. McCollum 17, Zacharie Risaecher 16 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Houston dördüncü sırada...



Bu sezonki 42'inci galibiyetine uzanan Houston, Oklahoma'nın zirvede bulunduğu Batı Konferansı'nda Spurs ve Lakers'ın ardından dördüncü sıradaki yerini korumayı başardı.

Bu sezonki 32'inci yenilgisini alan Atlanta Hawks ise Doğu Konferansı'nda 7'inci sırada bulunuyor.