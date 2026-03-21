Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan maçta Konate ile çarpışan Osimhen’in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk yarıyı tamamlayan yıldız golcü, ikinci yarıda riske edilmedi.

Yapılan değerlendirmelere göre Osimhen’in ligde 3 ila 4 maç kaçırması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Trabzonspor, Kocaeli ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, ayrıca Türkiye Kupası’nda da bir maçta görev alamayacağı belirtiliyor.

Hedef: Fenerbahçe derbisi