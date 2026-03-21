Son Mühür - Galatasaray’da Liverpool maçında yaşanan sakatlığın ardından Victor Osimhen’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı netleşti. Sarı-kırmızılı ekipte gözler şimdi yıldız oyuncunun dönüş tarihine çevrildi.
Kolu kırıldı
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan maçta Konate ile çarpışan Osimhen’in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İlk yarıyı tamamlayan yıldız golcü, ikinci yarıda riske edilmedi.
3 ya da 4 maç kaçıracak
Yapılan değerlendirmelere göre Osimhen’in ligde 3 ila 4 maç kaçırması bekleniyor. Yıldız futbolcunun Trabzonspor, Kocaeli ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, ayrıca Türkiye Kupası’nda da bir maçta görev alamayacağı belirtiliyor.
Hedef: Fenerbahçe derbisi
Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen’i 26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmeyi hedefliyor. Tedavi sürecinin de bu kritik maça göre planlandığı belirtiliyor.