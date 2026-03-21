Son mühür - Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez konuştu. Nijeryalı futbolcu, sahalara dönüş süresiyle ilgili net bir mesaj verdi.

Sakatlığına ilişkin konuşan Osimhen, daha ağır sakatlıklar yaşadığını vurgulayarak, “Yüzümde demir var, yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim. Bu kırık benim için küçük bir şey” dedi.

Kaç hafta oynayamacak?

Pozisyonu değerlendiren yıldız futbolcu, Konate’nin istemeden müdahalede bulunduğunu söyledi. Maçın ardından Liverpoollu oyuncuların kendisiyle iletişime geçtiğini ve Konate’nin de mesaj atarak özür dilediğini aktardı. Ameliyat olması gerektiğini belirten Osimhen, en geç 5-6 hafta içinde sahalara dönebileceğini ifade etti.