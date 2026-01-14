Son Mühür - Fas’ta gerçekleştirilen 35. Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON 2025) yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) organizasyonunda futbolseverleri iki kritik maç bekliyor.

Yarı final karşılaşmalarında ilk maçta Senegal ile Mısır, TSİ 20.00’de karşılaşacak. Günün ikinci müsabakasında ise ev sahibi Fas ile Nijerya, TSİ 23.00’te sahaya çıkacak.

Osimhen ve En-Nesyri final için mücadele edecek