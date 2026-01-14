Son Mühür - Fas’ta gerçekleştirilen 35. Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON 2025) yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) organizasyonunda futbolseverleri iki kritik maç bekliyor.
Nijerya-Fas Afrika Kupası maçı ne zaman?
Yarı final karşılaşmalarında ilk maçta Senegal ile Mısır, TSİ 20.00’de karşılaşacak. Günün ikinci müsabakasında ise ev sahibi Fas ile Nijerya, TSİ 23.00’te sahaya çıkacak.
Osimhen ve En-Nesyri final için mücadele edecek
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas arasındaki karşılaşma, bireysel yıldızların kapışmasına sahne olacak. Nijerya’nın golcüsü Victor Osimhen ile Fas’ın umut ışığı Youssef En-Nesyri, finale çıkmak için sahada karşı karşıya gelecek.
Nijerya-Fas Afrika Kupası maçı hangi kanalda?
Nijerya ile Fas arasındaki yarı final maçı, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Stade Prince Moulay Abdallah’da gerçekleşecek. Mücadele TSİ 23.00’te başlayacak ve EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek.
Nijerya-Fas Afrika Kupası maçı muhtemel 11'ler
Nijerya: Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Bassey, Onyeka, Iwobi, Lookman, Moses Simon, Chukwueze, Victor Osimhen.
Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Brahim Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli.