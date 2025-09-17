Gelin Evi Cansu Kılıç, Show TV'nin popüler programı Gelin Evi'nin 1547. bölümünde yer alan 36 yaşındaki yarışmacı. 12 yıllık evli ve 2 kızı bulunan Cansu Kılıç, düğün organizatörlük işi yapıyor.

Instagram hesabı @bubircansu1 olan Cansu Kılıç, sosyal medyada 98 bin takipçiye sahip ve içerik üreticiliği de yapıyor. Programda ev sahipliği yapan Cansu'nun misafirperverliği, çeyizi ve dekorasyonu diğer gelinler tarafından değerlendiriliyor.

Cansu Kılıç Kimdir?

Yaşı ve Aile Durumu: 36 yaşında olan Cansu Kılıç, 12 yıldır evli ve 2 kız çocuk annesi. Uzun süreli evliliği ve deneyimiyle Gelin Evi'nin daha tecrübeli yarışmacıları arasında yer alıyor.

Sosyal Medya Varlığı: Instagram'da "bubircansu1" kullanıcı adıyla faaliyet gösteren Cansu Kılıç, 98 bin takipçi sayısıyla influencer kimliği de taşıyor. Profil tanıtımında "1.5 Million" ifadesi ve e-mail adresi yer alıyor.

Cansu Kılıç Nereli?

Cansu Kılıç'ın memleketine dair kesin bilgi belirtilmemiş olsa da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşam deneyimi olduğu anlaşılıyor. Gelin Evi programında farklı şehirlerden katılımcılar yer aldığı için tam lokasyon bilgisi programda açıklanacak.

Cansu Kılıç Ne İş Yapıyor?

Düğün Organizatörlüğü: Cansu Kılıç'ın ana mesleği düğün organizatörlüğü. Bu alanda deneyimli olduğu ve profesyonel hizmet verdiği biliniyor. Evlilik deneyimi ve organizasyon becerisinin bu işte avantaj sağladığı değerlendiriliyor.

İçerik Üreticiliği: 98 bin Instagram takipçisine sahip olan Cansu Kılıç, sosyal medya içerik üreticiliği de yapıyor. Lifestyle, aile hayatı ve organizasyon konularında paylaşımlar yapıyor.

Gelin Evi'ndeki Performansı

17 Eylül'de yayınlanan 1547. bölümde ev sahipliği yapan Cansu Kılıç, misafirperverliği, çeyizi, ev dekorasyonu ve sunumlarıyla diğer gelinler tarafından değerlendiriliyor. Programda gelinler arasında "metrekare tartışması" yaşandığı ve bazı gelinlerin Cansu'nun fiyatları şişirerek söylediği yönünde eleştiriler yönelttiği belirtiliyor.

Cansu Kılıç'ın düğün organizatörlüğündeki profesyonel deneyimi, Gelin Evi'nde ev düzeni ve sunum konularında avantaj sağlıyor. 2 çocuklu anne olarak hem ev hanımı kimliği hem de kariyer sahibi kadın profili çiziyor.