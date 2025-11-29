Son Mühür- Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığına rağmen Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini teknik direktör Okan Buruk’a bizzat iletti. Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen Osimhen’in tedavisi hız kesmeden devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, “Bu derbi bizim için çok önemli. Ne olursa olsun oynamak istiyorum” diyerek kararlılığını gösterdi.

Sağlık ekibi yoğun çalışıyor

Union SG maçında ağrıları nedeniyle sahaya sürülmeyen Osimhen’in tek hedefi Fenerbahçe karşılaşması. Galatasaray’ın sağlık ekibi, yıldız futbolcu için özel bir iyileşme programı yürütüyor. Her gün yapılan çalışmalara ek olarak, Osimhen’in durumunun derbi öncesi netleşmesi bekleniyor.

Kemerburgaz’da sürpriz görüşme

Toparlanma antrenmanı öncesinde Osimhen, teknik direktör Okan Buruk’un yanına giderek, “Hocam, sahada olmam lazım. Lütfen beni oynat” dedi. Bu hamle, teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılanırken, oyuncunun sahaya çıkıp çıkamayacağına sağlık heyetinin yapacağı değerlendirme karar verecek.

Derbi Planı Osimhen’e göre şekilleniyor

Union SG karşılaşmasında hücum hattında yaşanan sorunlar, Osimhen’in takım için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Hem taraftar hem de teknik ekip, yıldız oyuncunun sakatlık durumunu yakından takip ediyor. Başkan Dursun Özbek de, “Osimhen’in derbide sahada olmasını bekliyoruz” sözleriyle Galatasaray cephesinde umut yarattı.

Kritik idman belirleyici olacak

Bugün yapılacak antrenman, Osimhen’in Fenerbahçe karşısında oynayıp oynamayacağını belirleyecek en önemli gösterge olacak. Futbolcunun iğneyle sahada olup olmayacağı da bu çalışmanın ardından netleşecek. Galatasaray, Osimhen sahadaysa oyun planını tamamen yıldız forvete göre şekillendirecek.