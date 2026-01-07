Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda yaşanan bir tartışmayla gündeme geldi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda yaşanan bir gerginlikle gündeme geldi. Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Nijerya’da, Osimhen ile Lookman arasında yaşanan saha içi tartışmanın ardından, Nijerya basınında yer alan iddialara göre Osimhen’in kampı terk ederek İstanbul’a döneceği öne sürüldü.

Açıklama geldi