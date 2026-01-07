Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda yaşanan bir tartışmayla gündeme geldi.
Lookman ile tartıştı
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda yaşanan bir gerginlikle gündeme geldi. Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Nijerya’da, Osimhen ile Lookman arasında yaşanan saha içi tartışmanın ardından, Nijerya basınında yer alan iddialara göre Osimhen’in kampı terk ederek İstanbul’a döneceği öne sürüldü.
Açıklama geldi
Ademola Lookman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kavga iddialarını reddetti. Nijerya Futbol Federasyonu ise olaya ilişkin, “Forvet oyuncusu Victor Osimhen’in köşe vuruşu öncesinde takım arkadaşı Ademola Lookman’a eliyle yaptığı harekete medyada farklı yorumlar getirildi” ifadelerini kullanarak açıklamada bulundu:
"Kampımızda hiçbir sorun yok. İki kardeş arasında kriz olarak görülen olay, birkaç saat sonra kolayca çözüldü. Her şey yolunda ve şu anda kamptayız"