Son Mühür - Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt karşısında 2 gol atan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, kulüp tarihine geçti. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu kırdı. Daha önce Burak Yılmaz ile birlikte 6 maçta üst üste gol atarak en çok gol atan futbolcular arasında yer alan Osimhen, Bodo Glimt maçındaki golleriyle serisini 7 maça yükselterek rekorun tek sahibi oldu.

3. Dakikada gol attı

Osimhen, ayrıca 3. dakikada attığı golle, Galatasaray tarihinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en erken golünü kaydeden futbolcu oldu. Daha önce bu rekor, 2013 yılında Kopenhag karşısında 9. dakikada gol atan Felipe Melo’ya aitti. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa maçlarında 9 gole ulaşarak, 8 golü bulunan Mauro Icardi’yi geride bıraktı. Galatasaray’ın Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcuları ise şu şekilde sıralanıyor: 12 gol: Milan Baros, Shabani Nonda

11 gol: Mario Jardel, Gheorge Hagi

10 gol: Harry Kewell