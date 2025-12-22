Mersin’in Anamur ilçesi, bugün sabah saatlerinde bir eğitim kurumundan yükselen silah sesleriyle yankılandı. Çarıklar Mahallesi’nde yer alan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana gelen trajik olayda, henüz çocuk yaştaki bir öğrencinin silahından çıkan mermiler, okulun yöneticisini hedef aldı. Okul bahçesinde gerçekleşen saldırının ardından bölgede büyük bir panik yaşanırken, ağır yaralanan müdürün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Okul bahçesinde silahlı saldırı dehşeti

Olayın detaylarına göre, ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen 12 yaşındaki M.K., bilinmeyen bir sebeple yanında getirdiği tüfekle okul müdürü Ender Kara’ya ateş açtı. 39 yaşındaki tecrübeli eğitimci, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan öğretmenler ve çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ve sağlık birimlerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve tam donanımlı ambulans sevk edildi.

Mücadele Anamur'dan Mersin'e taşındı

Ağır yaralı durumdaki Ender Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından acilen Anamur Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ve kritik operasyonun ardından hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılan Kara, donanımlı bir tedavi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye giderek doktorlardan süreç hakkında detaylı bilgi aldı. Eğitimcinin yaşam savaşının devam ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltılar ve eğitime ara

Yaşanan bu üzücü hadisenin ardından jandarma ekipleri hızlı bir tahkikat başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren 12 yaşındaki M.K. ile babası Y.K., olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın arka planını ve tüfeğin okula nasıl sokulduğunu araştıran Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirdi. Öte yandan, olayın öğrenciler ve öğretmenler üzerinde yarattığı travmatik etkiyi azaltmak amacıyla Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.