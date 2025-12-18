Son Mühür - Asıl adı Dzansever Dalipova olan Cansever, kendine özgü yorumu ve sesiyle öne çıkmış, 90’lı yılların sonlarına doğru müzik dünyasına adım atarak geniş bir hayran kitlesi edinmişti. “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi sevilen parçalarıyla hafızalara kazınan sanatçı, zaman içinde çeşitli zorluklar ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmiş, bu süreçlerde müzik piyasasından bir süre uzak kalmıştı.

Hayatını Almanya’da sürdüren Cansever, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu duyurarak bir süre sahnelere ara vereceğini açıkladı. Sanatçının hasta yatağından paylaştığı kare ise hayranlarını endişelendirdi.

Cansever açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu.O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum"