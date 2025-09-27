Uşak’ta, yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen kamyona motosikletin çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Ortaköy Kavşağında meydana geldi

Olay, Afyonkarahisar-Uşak karayolu üzerindeki Ortaköy kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki İ.D. yönetimindeki 06 EJT 859 plakalı kamyon, lastiğinin patlaması sebebiyle yol kenarında durdu.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen 48 yaşındaki Ercan Özcan’ın kullandığı 64 FF 683 plakalı motosiklet, kamyona arkadan çarptı.

Sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Özcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı

Hayatını kaybeden Özcan’ın cenazesi, incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.