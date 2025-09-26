Merkez ilçeye bağlı Sülün beldesi Hisar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen ot yangını, 84 yaşındaki Hüseyin Can’ın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye müdahale etti

Hüseyin Can’ın evinin önünde başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaşamını yitirdi

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, Hüseyin Can’ın cansız bedeni yangın alanında bulundu. Kronik şeker ve tansiyon hastası olan Can’ın, zaman zaman denge kayıpları yaşadığı belirtildi. Cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İlk bulgular, Hüseyin Can’ın otları ateşe verdiği sırada dengesini kaybederek alevlerin arasına düştüğünü işaret ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.