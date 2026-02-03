Son Mühür/ Seçil Ünlü - Konak Belediyesi ile Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan ve geçen yıl aralık ayı başında açılışı yapılan Ortak Miras Sergisi, Tarihi Bıçakçı Han’da ziyaretçilere açık tutuluyor. Türkiye ile Hollanda arasında yüzyıllara yayılan keşif, ticaret ve kültürel etkileşimi odağına alan serginin, ocak ayı sonunda sona ermesi planlanmıştı. Yoğun talep üzerine serginin süresi 10 Şubat’a kadar uzatıldı.

Dikkat çeken eserler

Yaklaşık 2 bin ziyaretçiyi ağırlayan sergide, Hollandalı ressam Pieter de Hooch’un tablosunda yer alan ve kadın kooperatiflerinin katkılarıyla yeniden hayat bulan Bergama Halısı öne çıkıyor. Kahramanmaraş depremleri sonrası Hollandalı yardım derneklerinin depremzede çocuklarla yürüttüğü atölye çalışmasında üretilen İnci Küpeli Kız tablosunun patchwork yorumu ile Delft Mavisi çiniler de sergide yer alan dikkat çekici eserler arasında bulunuyor. Sergi, hafta içi her gün 09.30–17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Başkan Mutlu’dan çağrı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sergiye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mutlu, iki ülke arasında yüzyıllara dayanan ortak tarihin sanat ve kültür aracılığıyla görünür kılınmasının önemli olduğunu vurguladı. Dayanışma ve birlikte üretme kültürünü yansıtan sergiyi görmek isteyen tüm İzmirlileri 10 Şubat’a kadar Tarihi Bıçakçı Han’a davet etti.