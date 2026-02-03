Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmir 95 Erken Çocukluk Programı kapsamında gebeliğin 7. ayından başlayarak 0-12 ay dönemine kadar ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. 13-36 ay aralığında ise çocuklar ve bakım verenler için oyun grupları düzenleniyor. Programda eğitim seminerleri ve temel mesajlar atölyeleri de yer alıyor. Emzirme danışmanlığı, ilk yardım ile ağız ve diş sağlığı eğitimleri hizmet kapsamına alındı. Programa başvurular 153 Hemşehri İletişim Hattı üzerinden kabul ediliyor.

Hizmet ağı genişliyor

Program hakkında bilgi veren Sağlık Eğitimleri Şube Müdürü Banu Erdal, İzmir 95 Programı’nın sağlık alanındaki hizmetlerin artırılması amacıyla Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesine alındığını ifade etti. Gebeliğin 7. ayından itibaren başlayan ev ziyaretlerinin 0-12 ay döneminde ayda iki kez sürdüğünü, 13-36 ay için oyun grupları, seminerler ve temel mesaj atölyeleriyle desteklendiğini belirtti. Programa ilk yardım ve ağız diş sağlığı eğitimlerinin eklendiğini aktaran Erdal, emzirme danışmanlığı hizmetinde görevli hemşire sayısının artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ev ziyaretlerinin öncelikli olarak altı dezavantajlı bölgede gerçekleştirildiğini, süreç içinde tüm İzmir’e yayılmasının planlandığını kaydetti.

İlk mezuniyet belgeleri Büyükşehir’den

Program ekibinde yer alan klinik psikolog Berke Özkanoğlu, gebelikten başlayarak annelerin ve ebeveynlerin desteklendiğini belirtti. Doğum öncesi 7, 8 ve 9. aylarda üç kez, doğumdan sonra ise iki haftada bir olmak üzere bebek bir yaşına gelene kadar toplam 27 görüşme yapıldığını ifade etti. Program kapsamında anne-bebek ilişkisini destekleyici çalışmalar yürütüldüğünü, kitap ve oyunlarla eğitimler verildiğini aktaran Özkanoğlu, ev ziyaretlerinin Konak, Karabağlar, Buca, Bayraklı, Bornova ve Çiğli’de sürdüğünü söyledi. Program sonunda katılım sertifikaları verildiğini, bebeklerin ilk mezuniyet belgelerinin bir yaşında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulduğunu dile getirdi.

“Her zaman yanlarındayız”

13-36 ay merkez temelli ebeveyn rehberliği programının ayda bir kez tüm ilçelerde uygulandığını belirten Özkanoğlu, bakım verenlerin sosyalleşmesinin ve çocukların akranlarıyla etkileşiminin desteklendiğini ifade etti. Ayrıca 0-3 yaş bakım verenlere yönelik seminerler ile temel mesaj atölyelerinin tüm ilçelerde düzenlendiğini kaydetti.

Ailelerden memnuniyet

Programa katılan aileler, ev ziyaretleri ve eğitimlerin hem çocukların gelişimine hem de annelerin psikolojik iyilik haline katkı sunduğunu ifade etti. Katılımcılar, edindikleri bilgilerin günlük yaşamda yol gösterici olduğunu ve destekleyici bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Programın adı nereden geliyor

İzmir 95 Erken Çocukluk Programı, üç yaşındaki sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olarak kabul edilen 95 santimetreden adını alıyor. Program, çocukların, ebeveynlerin ve bakım verenlerin iyi olma halini çok yönlü biçimde desteklemeyi amaçlıyor.