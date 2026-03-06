Seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Hüseyin Nadi Okur'a karşı çıkan Özcan, ilk iki turda üçte iki çoğunluğu sağlayamayan tek aday olarak kaldı. Salt çoğunluğun yeterli sayıldığı üçüncü turda oylamayı 19'a 10 farkla kazanarak Bolu Belediyesi Başkan Vekili koltuğuna oturdu. Seçilmesinin ardından açıklama yapan Özcan, "Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Tanju Özcan neden tutuklandı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 28 Şubat 2026'da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü irtikap soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aralarında belediye başkan yardımcısı, mali hizmetler müdürü ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu toplam 13 kişi aynı operasyonda gözaltına alındı. 2 Mart'ta Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanırken BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı ev hapsiyle yükümlü tutuldu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Özcan'ı geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırdı ve belediye meclisi başkan vekili seçme sürecini başlattı.

Mehmet Tuna Özcan kimdir?

Mehmet Tuna Özcan, 1982 yılında Bolu'da doğdu. Eğitim hayatına Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde başlayan Özcan, ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık 17 yıl boyunca Bolu'da harita mühendisi olarak çalıştı. 2012 yılında Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çevre mühendisi sıfatıyla kamu görevine başladı; 2015'ten itibaren ise İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı görevini de paralel olarak yürüttü.

Siyasi kariyeri ve belediyedeki görevleri

Mehmet Tuna Özcan, aktif siyasete 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Meclis Üyesi seçilerek adım attı. Aralık 2023'te Tanju Özcan tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Özcan, bu süreçte imar ve şehircilik, yapı kontrol, mali hizmetler, etüt-proje, araştırma-geliştirme ile afet işleri ve risk yönetimi birimlerinden sorumlu yönetici olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Özcan, siyasi kariyeri boyunca yerel yönetim alanındaki teknik birikimini ön plana çıkardı.