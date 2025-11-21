Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Ahır tamamen kullanılmaz hale gelirken, bitişikteki evde maddi hasar oluştu.

Çaylı Mahallesi’nde yangın paniği

Yangın, Çaylı Mahallesi 491. Sokak’ta saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahırdaki hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan G.T., geri döndüğünde yapının alevlere teslim olduğunu gördü ve durumu itfaiyeye bildirdi. Çok sayıda ekip kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ahır küle döndü, evin bir bölümü zarar gördü

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Ahır tamamen yanarken, hemen yanında bulunan evin bir bölümünde de hasar oluştu. Olayda can kaybının yaşanmaması ise en büyük teselli oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.