Son Mühür- Orta Doğu’da tarihi bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planı kapsamında, Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

İki yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından gelen bu anlaşma, bölgede yeni bir dönemin kapılarını araladı.

İki yılın ardından barış öasası

Taraflar, iki yıl süren aralıksız savaşın, yıkımın ve Gazze’de binlerce sivilin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından barışa yöneldi.

İsrail’in “soykırıma varan” saldırıları olarak nitelendirilen operasyonlar, dünya kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Ateşkes öncesi son saldırılar

Anlaşma öncesi tansiyon düşmedi. İsrail ordusu, son ana kadar Gazze’yi hedef aldı. Kentin batı ve kuzey bölgeleri ağır bombardımana maruz kaldı, Şati Mülteci Kampı’nda evler yıkıldı. Ateşkes imzalarının atıldığı dakikalarda bile bölgeden patlama sesleri yükseldi.

İsrail kabinesi acil toplanıyor

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından İsrail kabinesi saat 15.00’te acil toplantı yapacak. Toplantıda anlaşmanın resmen onaylanması bekleniyor. Onayın ardından ateşkesin aynı gün yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Birinci aşama: İsrail geri çekilecek

Anlaşmanın ilk aşaması, Trump’ın Barış Planı’nın “Birinci Evresi”ni devreye sokuyor. Buna göre İsrail, önceden belirlenen “sarı çizgi”ye 24 saat içinde çekilecek ve tüm saldırılarını durduracak. Bu süreçte uluslararası gözlemciler bölgeye intikal edecek, ateşkesin uygulanması sahada denetlenecek.

Rehine ve mahkum takası

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte rehine ve mahkum takası süreci de başlayacak. Anlaşmaya göre:

72 saat içinde tüm İsrailli rehineler serbest bırakılacak.

Yaklaşık 2 bin Filistinli mahkum İsrail hapishanelerinden tahliye edilecek.

Bu adımın, güven inşasının ilk göstergesi olarak görülmesi bekleniyor.

Gazze’ye insani yardım ulaştırılacak

Savaşın en ağır yükünü taşıyan Gazze halkına yönelik insani yardım koridoru da açılacak. Anlaşma kapsamında, yiyecek, ilaç, hijyen ürünleri ve temel yaşam malzemeleri taşıyan yardım tırları Mısır sınırından bölgeye giriş yapacak. BM gözetiminde yürütülecek yardım operasyonu, Gazze’deki insani felaketi hafifletmeyi amaçlıyor.

İkinci aşama: Silahların teslimi masada

Birinci aşamanın başlamasından 24 saat sonra planın ikinci evresi için görüşmeler başlayacak. Bu evrede, Hamas’ın silahlarını Mısır’a teslim etmesi ve bölgede kalıcı bir güvenlik mekanizmasının kurulması gündeme gelecek.