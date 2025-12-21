Çanakkale’de iddiaya göre, polisin “dur” çağrısına uymayarak kaçan bir otomobil ters yöne girerek karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 02.30 civarında Çanakkale–Lapseki kara yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobilin, polis ekiplerinin ihtarına rağmen hızla kaçtığı öne sürüldü.
5 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Polis ekiplerince takibe alınan otomobil, Kangırlı sapağında ters yöne girerek karşıdan gelen 17 LP 800 plakalı araçla çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.