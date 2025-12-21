Çanakkale’de iddiaya göre, polisin “dur” çağrısına uymayarak kaçan bir otomobil ters yöne girerek karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 02.30 civarında Çanakkale–Lapseki kara yolunda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobilin, polis ekiplerinin ihtarına rağmen hızla kaçtığı öne sürüldü.

