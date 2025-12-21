İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanımına olanak sağlamak” suçlamalarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunan Saran, savcılığa ifade vermek üzere gece saatlerinde özel uçakla İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Fenerbahçeli taraftarlarca karşılanan Saran, ardından İstanbul Adalet Sarayı’na geçti.

Sadettin Saran’ın ifade işlemleri tamamlandı ve yaklaşık 2 saat sürdü. İfadenin ardından kan ve saç örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Saran, burada yaklaşık 45 dakika süren işlemlerden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Saran, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

