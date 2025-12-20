Gazetecilerle ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir gelişme de gazeteci Zihni Çakır ile ilgili olarak yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Sadettin Saran'la yaptığı görüşme üzerinden eleştirdiği paylaşımın ardından gözaltına alınan Zihni Çakır hakkında karar verildi. Gazeteci Zihni Çakır'ın tutuklandığı öğrenildi.

Zihni Çakır kimdir?

Zihni Çakır 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Çakır, garklı yayın organlarında muhabirlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Türkeli yayınının yazı işleri müdürlüğünü de yapan Çakır'ın, 2023 genel seçimlerde AK Parti Gaziantep milletvekili aday adayı olduğu bilinmektedir.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görüşmesiyle ilgili olarak Zihni Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu.