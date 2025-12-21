Hakan Fidan, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde ABD, Katar ve Mısır temsilcileriyle gerçekleştirilen Gazze toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, toplantıda ortaya çıkan mutabakatların olumlu olduğunu belirterek, özellikle insani yardımlar konusunda daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Miami’de kritik Gazze zirvesi

Resmi temaslar kapsamında ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Miami’de yapılan ve Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelerin ele alındığı toplantının, Şarm eş-Şeyh mutabakatından sonraki en önemli temaslardan biri olduğunu ifade etti. Görüşmelerde Gazze Barış Planı’nın uygulanma süreci, ateşkes ihlalleri ve ikinci aşamaya geçişin koşulları masaya yatırıldı.

Ateşkes ihlalleri süreci zorlaştırıyor

Toplantıda ateşkesin sahada uygulanmasına ilişkin sorunların ele alındığını aktaran Fidan, özellikle İsrail tarafından devam eden ihlallerin barış planını ciddi şekilde riske soktuğunu dile getirdi. Türkiye’nin bu konuda net bir tutum sergilediğini belirten Fidan, ihlallerin önüne geçilmesi için taraflar arasında çeşitli seçeneklerin tartışıldığını söyledi.

Türkiye’den Gazze için üç temel ilke

Bakan Fidan, Gazze’ye yönelik tüm çalışmaların üç temel ilke çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Bu ilkeleri, Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi, Gazze topraklarının hiçbir şekilde bölünmemesi ve yapılacak tüm çalışmaların doğrudan Gazze halkının yararına olması şeklinde sıraladı. Bu çerçeve korunduğu sürece diğer başlıkların teknik platformlarda ele alınabileceğini belirtti.

Yeniden imar ve yönetim modeli tartışıldı

Görüşmelerde Gazze’nin yeniden imarına ilişkin bir ön çalışmanın sunulduğunu aktaran Fidan, ayrıca Gazze yönetiminin teknokratlardan oluşan bir komiteye devri, barış kurulu ve istikrar gücü oluşturulması gibi konuların da ele alındığını kaydetti. Türkiye’nin bu başlıklardaki perspektifinin muhataplara aktarıldığını söyledi.

İnsani yardımlar konusunda eksiklik vurgusu

İnsani yardımların mevcut durumda yetersiz kaldığını belirten Fidan, bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de büyük önem taşıdığını ifade etti. Görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdiğini belirten Fidan, özellikle yardım mekanizmalarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Deprem tecrübesi Gazze için örnek olabilir

Türkiye’nin 6 Şubat depremleri sonrası elde ettiği tecrübeye dikkat çeken Fidan, insani yardım, barınma ve şehirlerin yeniden inşası konularında önemli bir birikime sahip olunduğunu söyledi. Türkiye’nin kısa sürede yüz binlerce konutu hayata geçirdiğini hatırlatan Fidan, bu modelin Gazze’de de uygulanabileceğini vurguladı.

Çalışmalar Türkiye’de de sürdürülecek

Fidan, toplantıda mutabık kalınan başlıkların Türkiye’ye dönüşün ardından ilgili kurumlar ve bakanlık birimleriyle paylaşılacağını, görev dağılımı yapılarak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Gazze için yoğun koordinasyon gerektiren bu sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Ukrayna-Rusya savaşı da gündeme geldi

Miami’deki temaslar kapsamında Ukrayna-Rusya Savaşı’na ilişkin görüş alışverişi de yapıldığını aktaran Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner’in bu süreçteki rollerine değindi. Tarafların barış görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Putin’in yaklaşımı değerlendirildi

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, Putin’in perspektifinin birinci elden öğrenildiğini aktardı. Miami’de yapılan temaslarla birlikte ABD, Ukrayna ve Avrupa taraflarının yaklaşımlarının da değerlendirildiğini belirten Fidan, diplomatik çalışmaların devam edeceğini söyledi.