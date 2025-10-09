Son Mühür- CHP'de koltuğa yeniden dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan görüşmenin ayrıntılarını TV 100'de katıldığı programda anlattı.

''Terörsüz Türkiye sürecini yaşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda ne diyor?'' sorusuna Burhan,

Sayın Kılıçdaroğlu bu soruya,

''Bu sürece tüm siyasi partiler destek vermeli ve masada olmalıdır. Bu mesele tüm partilerin birlikte çözmesi gereken bir konudur. Herkes sürece yapıcı bir biçimde katkı vermelidir.

Bizim geçmiş tartışmaları, siyasi çekişmeleri bir yana bırakarak 86 milyonun huzuru için bu fırsatın heba edilmemesi lazım.'' dediğini söyledi.



Suriye konusunda ilginç bir önerisi var...



Kılıçdaroğlu'nun Suriye konusuyla ilgili dikkat çeken bir önerisi olduğunu belirten Sinan Burhan,

''İlginç bir önerisi oldu. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ismi Suriye Cumhuriyeti olmalıdır. Suriye'de etnik ve mezhep temelinde farklı gruplar var. Bunları bir arada tutmak için etnisiteye dayalı bir isimlendirme olmamalı.'' dediğini söyledi.

SDG/YPG ne olacak sorusuna ise Kılıçdaroğlu'nun,

''SDG ve YPG Suriye merkezi yönetimine entegre olmalıdır. Onlar ayrı bir yapılanma olamaz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olmalıdır. Azınlıklara hak veren demokratik bir anayasa olmalıdır. Suriye parçalanamaz. Suriye'de kimse kendini öteki hissetmemelidir.'' mesajı verdiğini belirtti.



Bana niye tepki gösteriyorsunuz?



Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası paylaştığı fotoğrafa Ekrem İmamoğlu'na yakın bir kitlenin tepki gösterdiğine dikkat çeken Sinan Burhan,

''Kılıçdaroğlu'na niye yandaş bir isme konuştun diye hesap soranlar oldu. Siz niye Kemal Bey'e sormuyorsunuz, niye ona mikrofon uzatmıyorsunuz?'' diye sitem etti.

CHP konusunda ne dedi?

Burhan merakla beklenen kurultay iptal davasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun,

''Ben CHP'nin meselelerini medya önünde konuşmam Sinan Bey dedi. CHP bizim yuvamız. 13 yıl genel başkanlık yaptım. Dolayısıyla CHP'yi medya önünde tartıştırmam.'' dediğini söyledi.



Ankara gazetecisi olarak yorumum...



Görüşmeyi Ankara kulislerini bilen bir gazeteci olarak değerlendirmek istediğini belirten Burhan,

''Bunlar benim düşüncelerim. Kılıçdaroğlu'nun bence CHP'de koltuğa yapışayım diye bir derdi yok. Gördüğüm şu. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin kimliğinin, genetiğinin bozulduğunu ve birilerinin de buna müdahale ettiğini düşünüyor. Özellikle İmamoğlu ve türevlerinin kongrede yaptıklarının CHP'yi bozduğunu düşünüyorlar diye değerlendiriyorum.



Kurultay iptal davasında mahkemeye veren Kılıçdaroğlu değil ki. Kılıçdaroğlu bu davada mağdur. Mahkemeye veren o değil, kayyum isteyen o değil. Liberal kapitalist müteaahhit mantığıyla CHP'nin yönetilemeyeceğini düşünüyor. Memur maaşından başka geliri olan bir insan değil ki.

Kemal Bey açık ve net şunu söylüyor. Partimle ilgili benden cümle alamazsın diyor. Ben gazeteci olarak davayı da İmamoğlu nu da sormak isterdim. Ama ben partimi medya önünde konuşmam diyen bir insana bunları soramazsınız.

Ziyaretim sırasında gördüm Kemal Bey'e muazzam bir ilgi var. Girenin çıkanın haddi hesabı yok.'' diye konuştu.