Dünyanın gözü İstanbul’da: Havalimanına uluslararası ödül

Havacılık veri ve analiz sektörünün önde gelen kuruluşlarından Cirium, İstanbul Havalimanı’nı “Havalimanı Platin Ödülü” ile onurlandırdı. Kurumun yayımladığı “2025 Zamanında Performans İncelemesi” raporunda, İstanbul Havalimanı’nın operasyonel başarıları ve koordinasyon yeteneği vurgulandı.

Tören ve katılımcılar

Ödül töreni, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali İGA Lounge’da düzenlendi. Törene Selahattin Bilgen ve Jeremy Bowen katıldı. Bilgen, törende yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın başarısının arkasında kusursuz bir koordinasyon bulunduğunu ifade etti.

Bilgen’den başarı değerlendirmesi

Bilgen, ödülün sadece istatistikleri değil, karmaşık operasyonları yönetme ve kriz anlarında yolcu deneyimini koruma yeteneğinin de göstergesi olduğunu belirtti. 2025 yılında 84,3 milyon yolcu ve 547 bin uçuşu başarıyla yönettiklerini açıklayan Bilgen, “Günlük ortalama 1707 uçuş ile rekorlar kırdık. Yolcular için her şey akıcı görünürken, suyun altında 7/24 çalışan binlerce uzmanımız ve ileri teknolojik altyapımızla koordinasyon sağlıyoruz. Cirium’dan bu ödülü almak, görünmeyen emeğin uluslararası tescilidir.” dedi.

Bilgen ayrıca, Cirium’un havacılık verisi ve analitiği alanındaki küresel önemine değinerek, ödülün sadece İstanbul Havalimanı için değil, Türkiye havacılık sektörü için de gurur kaynağı olduğunu söyledi. İstanbul Havalimanı’nı “küresel havacılığın kalbinin attığı operasyonel merkez” olarak nitelendiren Bilgen, 2026’da yolcu sayısının daha da artacağını vurguladı.

Cirium CEO’su Bowen’dan değerlendirme

Jeremy Bowen, İstanbul Havalimanı’nın performans artışının dünya ölçeğinde örnek teşkil ettiğini belirtti. Bowen, havalimanının zamanında kalkış oranlarını 2023’te yüzde 68,62’den 2025’te yüzde 80,72’ye yükselttiğini ve bu süreçte küresel büyük havalimanları sıralamasında 51’inci sıradan 19’uncu sıraya çıktığını açıkladı.

Bowen, başarıyı tüm paydaşların uyumlu çalışmasına bağlayarak, “Böylesine yoğun ve karmaşık bir hub’da performansı artırmak, havayolu şirketleri, yer hizmetleri ve hava trafik kontrolü arasında disiplinli koordinasyon gerektirir. Veriler, İstanbul Havalimanı’nın temel başarı çıtasını yükselttiğini ve sürdürdüğünü gösteriyor.” dedi.

Platin ödülünün anlamı

Bowen, Platin Ödülü’nün istikrarı tescillediğini belirterek, ödülün sadece uçuşların zamanında kalkmasıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda organizasyonel karmaşıklık, uçuş rotaları ve yolcu hacmi gibi faktörleri de dikkate aldığını vurguladı. Konuşmaların ardından Bowen, Bilgen’e Havalimanı Platin Ödülü’nü takdim etti.

İstanbul Havalimanı, uluslararası veri ve performans kriterlerine göre elde ettiği bu ödülle, operasyonel mükemmeliyet alanındaki liderliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.