Son Mühür - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında ekmek üretiminde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Düzenlemeye göre ekmeklerde en az yüzde 70 tam buğday unu kullanılması amaçlanırken, uygulamanın ilk aşamada kamu kurumlarının yemekhanelerinde başlatılması ve daha sonra ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.
Türkiye genelinde uygulanacak
Geçen yıl ağustos ayında pilot il olarak belirlenen Konya’da kamu kurumlarında başlatılan uygulamanın bir yıl içinde Türkiye geneline yayılması hedefleniyor. İlk aşamada kamu yemekhanelerinde menülerin yaklaşık yüzde 80’inde kampanya kapsamında üretilen ekmeklerin yer alacağı, beyaz ve kepekli ekmeğin ise daha sınırlı sunulacağı belirtiliyor. Bir yıl sürecek uygulama sonrasında düzenlemenin ülke genelindeki fırın ve işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.
Araştırmalara göre Türkiye’de kişi başına yıllık ekmek tüketimi yaklaşık 70 kiloya ulaşmış durumda. Yetkililer, bu yüksek tüketim oranı nedeniyle ekmekte yapılacak standart değişikliklerinin toplum sağlığı açısından önemli bir adım olacağını ifade ediyor.
Amaç tam buğday ekmeğin tüketimi artırmak
Bakanlıkların öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında tam buğday ekmeği ve tam buğday unlu ürünlerin tüketiminin artırılması amaçlanıyor. Programla birlikte toplumun doğru bilgilendirilmesi, farkındalığın yükseltilmesi ve uygun içerikte tam buğday unlu ekmeğin yaygınlaştırılması hedeflenirken, ileride ülke genelinde uygulanabilecek mevzuat düzenlemeleri için de altyapı oluşturulması planlanıyor.
Yetkililer, ABD ve Çin gibi ülkelerde de tam tahıl tüketimini artırmaya yönelik stratejik adımlar atıldığını vurguluyor. Tam buğday tüketiminin yaygınlaşmasıyla sağlık harcamalarının azaltılması ve üretim süreçlerinde karbon ayak izinin düşürülmesi hedeflenirken, böylece hem toplum sağlığına hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması öngörülüyor.
Gelen tepkiler
Sektör temsilcileri ve sağlık uzmanları, tam buğday ekmeğinin düşük glisemik indeks ve yüksek lif içeriği sayesinde diyabet ile obezite gibi hastalıkların önlenmesinde önemli katkı sağlayabileceğini dile getiriyor.
Sosyal medyada yapılan yorumlara bakıldığında ise bazı vatandaşların alışkanlıkların değişmesi konusunda temkinli olduğu görülüyor. Uzmanlar, geçiş sürecinin kademeli ilerleyeceğini ve toplumun yeni standarda uyum sağlamasının zaman alabileceğini ifade ediyor.
Bir yıl içinde Türkiye genelindeki tüm fırın ve işletmeleri kapsaması beklenen düzenleme, gıda kalitesinin standartlaştırılması ve sürdürülebilir beslenme politikaları açısından son yılların en kapsamlı adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.