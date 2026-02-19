Son Mühür - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında ekmek üretiminde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Düzenlemeye göre ekmeklerde en az yüzde 70 tam buğday unu kullanılması amaçlanırken, uygulamanın ilk aşamada kamu kurumlarının yemekhanelerinde başlatılması ve daha sonra ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Geçen yıl ağustos ayında pilot il olarak belirlenen Konya’da kamu kurumlarında başlatılan uygulamanın bir yıl içinde Türkiye geneline yayılması hedefleniyor. İlk aşamada kamu yemekhanelerinde menülerin yaklaşık yüzde 80’inde kampanya kapsamında üretilen ekmeklerin yer alacağı, beyaz ve kepekli ekmeğin ise daha sınırlı sunulacağı belirtiliyor. Bir yıl sürecek uygulama sonrasında düzenlemenin ülke genelindeki fırın ve işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

Araştırmalara göre Türkiye’de kişi başına yıllık ekmek tüketimi yaklaşık 70 kiloya ulaşmış durumda. Yetkililer, bu yüksek tüketim oranı nedeniyle ekmekte yapılacak standart değişikliklerinin toplum sağlığı açısından önemli bir adım olacağını ifade ediyor.

Amaç tam buğday ekmeğin tüketimi artırmak