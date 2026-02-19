Son Mühür - Arapça kökenli bir kelime olan cemre; kor, ateş ya da köz anlamını taşır. Halk inanışına göre gökyüzünden geldiğine inanılan bu manevi sıcaklık, sırasıyla havayı, suyu ve ardından toprağı ısıtarak kışın sonunu haber verir. Peki, bu yıl cemreler hangi tarihlerde düşecek?

İlk cemre ne zaman düşecek?

Her yıl şubat ayının sonlarına doğru birer hafta arayla düştüğüne inanılan cemrelerin ilki 19-20 Şubat’ta havaya düşüyor. İkinci cemre 26-27 Şubat’ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart 2026’da toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın başladığı kabul ediliyor. Cemre düşmesi olayı “Ateş” ve “kor” anlamına gelen cemrenin, her yıl şubat ayının sonlarına doğru başlayan takvime göre önce havaya, ardından suya ve en son toprağa düştüğüne inanılıyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı Nevruz’un yaklaştığının da bir işareti olarak görülüyor. Bu dönem, hayvancılıkla uğraşanlar için hayvanların yeniden otlaklara çıkarılabileceği zamanın yaklaştığını, tarımla ilgilenenler için ise toprağın işlenme sürecinin başladığını ifade ediyor.