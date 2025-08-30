Denizli’nin Buldan ilçesinde Çatak Mahallesi’nde başlayan orman yangını, üçüncü gününe girdi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürerken, alevlerin Aydın’ın Buharkent ilçesine kadar ilerlediği bildirildi.

Yangın göletlerinde su seviyesi düştü

Yangın bölgesine yakın Çatak, Bostanyeri, Aktaş ve Karşıyaka mahallelerindeki yangın göletlerinde su seviyelerinin ciddi oranda azaldığı öğrenildi. Benzer durumun Aydın’ın Kızıldere Mahallesi’ndeki gölette de yaşandığı kaydedildi. Ekipler, söndürme çalışmalarının aksamaması için 30 ton kapasiteli tankerlerle göletlere su takviyesi yapmaya başladı.

Sarp arazide zorlu mücadele

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangının çıktığı sarp arazide yoğun çaba harcıyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği, hem karadan hem de havadan söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.