Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin etkisiyle giderek artan orman yangınlarına karşı yeni bir adım atıyor. 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, orman alanlarıyla yerleşim yerleri ve tarım arazileri arasında “yangına dirençli” ağaç türlerinden oluşan tampon bölgeler kurulacak. Bu kapsamda 20 bin hektarlık alanda Yangına Dirençli Orman Tesisi (YARDOP) çalışması yürütülecek.

YARDOP projesiyle birlikte, yangına hassas bölgelerde orman-yerleşim geçiş alanlarında doğal bir koruma hattı oluşturulacak. Böylece hem yangınların yerleşim alanlarına sıçraması önlenecek hem de yanan alanların yeniden yeşertilmesi için dirençli türlerle ekosistem restorasyonu sağlanacak.

Yangına dayanıklı ekosistem hedefi

Programda, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve karbon depolama kapasitesinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı vurgulandı. Türkiye’de 2025 yılı içinde 35,4 bin hektarda bozuk orman rehabilitasyonu, 10,4 bin hektarda ağaçlandırma, 18,9 bin hektarda erozyon kontrolü ve 19,4 bin hektarda sel kontrolü yapılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ormanların sadece yangınlara karşı değil, aynı zamanda kuraklık, sel ve çölleşme gibi iklim kaynaklı afetlere karşı da dirençli hale getirilmesi için bütüncül bir yaklaşım benimsendiğini belirtiyor.

Türkiye yangınlarla mücadelede Avrupa ortalamasının altında

Verilere göre Türkiye, yangınların etkilediği orman alanı bakımından Akdeniz ülkeleri arasında daha iyi bir konumda. 2014–2023 döneminde yangın başına ortalama 9,08 hektar orman alanı zarar görürken, bu oran İspanya’da 10,41, Yunanistan’da 43,16 hektar olarak kaydedildi.

Buna karşın, 2024 yazında artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle 2 bin 464 orman yangınında 76 bin 887 hektar alan yandı. Bu rakam, 2021’deki büyük yangın sezonundan sonraki en yüksek kayıp olarak kayıtlara geçti. Ayrıca tarım alanlarında başlayan anız yangınlarının ormanlara sıçrama oranında da dikkat çekici bir artış yaşandı.

Hava ve kara filosu güçlendiriliyor

Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi kapsamında Türkiye, 105 helikopter, 27 uçak ve 14 insansız hava aracı (İHA) ile yangınlara müdahale ediyor. Kara filosunda ise arazözler, ilk müdahale araçları, su tankerleri ve iş makineleri sayısı artırıldı. Ayrıca yangın ekiplerine yönelik eğitim ve hızlı müdahale tatbikatları da yaygınlaştırılıyor.

Ekoturizm ve yeşil dönüşüm yatırımları artıyor

Ormancılık politikalarının bir diğer boyutunu da ekoturizm oluşturuyor. Türkiye genelinde 2017’den bu yana oluşturulan ekoturizm alanlarının sayısı 124’e ulaşırken, bu sayının yıl sonuna kadar 140’a çıkarılması hedefleniyor.

Yeni projeler kapsamında spor, kamp, yürüyüş, fotoğrafçılık ve doğa gözlemi gibi etkinliklerin yapılabileceği yeni orman parkları hizmete açılacak.

2026 hedefleri: Ahşap ve karbon odaklı dönüşüm

2026’da ormancılık politikaları sadece yangınla mücadeleye değil, aynı zamanda sürdürülebilir yapı malzemeleri ve karbon tutma kapasitesine de odaklanacak.

Ahşabın çevre dostu ve estetik yönünü vurgulayan ulusal iletişim kampanyaları başlatılacak; Türkiye Deprem Yönetmeliği’nde ahşap yapı standartları revize edilecek. Üreticilere yönelik yapısal ahşap eğitimi ve belgelendirme programları da planlanıyor.

Ayrıca 7 bin hektarda endüstriyel ağaçlandırma, 33 bin hektarda bakım çalışması yapılacak ve 20 yeni ekoturizm alanı hizmete alınacak.

Yetkililer, yeni dönemde ormanların yalnızca korunması değil, yangınlara ve iklim krizine karşı aktif birer “ekolojik savunma hattı” haline getirilmesinin hedeflendiğini vurguluyor.