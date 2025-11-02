Uludağ’ın eteklerinde sonbaharın gelişiyle birlikte doğa mest edici bir tabloya dönüştü. Altın sarısı, kızıl ve turuncu tonlara bürünen meyve bahçeleri, görenleri kendine hayran bıraktı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan meyve bahçeleri, sonbaharın tüm renklerini gözler önüne sererken, bölgeye gelen ziyaretçiler için eşsiz bir manzara sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi

Renk cümbüşüne dönen doğa, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı, bu görsel şöleni dron ve fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştirdi. Kılıçcı’nın objektifinden yansıyan kareler, Uludağ eteklerinde sonbaharın tüm güzelliğini gözler önüne serdi. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, hem yerli hem de yabancı turistleri bölgeye çekerek İnegöl’ün doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlıyor.