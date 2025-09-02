Son Mühür - Türkiye İttifak Partisi’nde (TİP) örgütlenme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Menemen’de önemli bir görevlendirme yapıldı. Partinin Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda Orhan Seyyar, Türkiye İttifak Partisi Menemen İlçe Başkanlığı’na atandı.

“Menemen’de yeni bir siyaset anlayışı”

Görevine başlayan Seyyar, yaptığı ilk açıklamada Menemen’de siyasete yeni bir soluk getirmek istediklerini belirtti. Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alacaklarını vurgulayan Seyyar, “Türkiye İttifak Partisi olarak halkın yanında, sorunların çözümünde aktif rol alan bir anlayışı Menemen’de hayata geçireceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanacağız” dedi.

Gençler ve kadınlar ön planda

Parti örgütlenmesinde gençlerin ve kadınların daha aktif yer alması gerektiğini ifade eden Seyyar, Menemen’de katılımcı bir siyaset anlayışı kuracaklarını söyledi.

Parti örgütlenmesinde yeni adım

Türkiye İttifak Partisi, kısa sürede birçok bölgede teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdı. Menemen İlçe Başkanlığı’na yapılan bu yeni atama, İzmir genelindeki örgütlenmenin de güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki günlerde yol haritası açıklanacak

Orhan Seyyar ve ilçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Menemen’deki çalışmalarına başlayacağı, ayrıca ilçe teşkilatının yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.