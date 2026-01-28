Kamuoyunda "Hells Angels" olarak bilinen uluslararası motosiklet kulübünün Türkiye ayağındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada iddianame kabul edildi. Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı hakkında hazırlanan dosyada, suç dünyasını sarsacak ağır ceza talepleri yer alıyor.

İddianame mahkeme tarafından kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize suç faaliyetlerine karşı yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, tutuklu sanık Coşkun Necati Arabacı ve beraberindeki 13 sanık hakkındaki soruşturma evresi sona erdi. Hazırlanan kapsamlı iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince incelenerek yargılama sürecinin başlatılmasına karar verildi. Dosyada, suç örgütünün hiyerarşik yapısı ve gerçekleştirdiği iddia edilen yasa dışı eylemler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

Elebaşı arabacı için istenen ceza sınırı belirlendi

Suç dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Necati Arabacı, hazırlanan iddianamenin en kritik figürü olarak öne çıkıyor. Savcılık makamı, Arabacı'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçunun yanı sıra, "nitelikli yağma", "nitelikli yaralama" ve "6136 sayılı yasaya aykırılık" gibi bir dizi ağır suçtan cezalandırılmasını talep etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sanığın toplamda 35 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması istenirken, suçların ağırlığına vurgu yapıldı.

13 sanık hakkında tutuklu yargılama talebi

Davada yargılanan diğer 13 şüpheli için de yargılamanın seyrini değiştirecek bir talep geldi. İddianamede, tutuksuz bulunan bu kişilerin "suç örgütü yöneticiliği", "üyelik" ve "yardım yataklık" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları önerildi. Ayrıca savcılık, delillerin karartılma ihtimali ve suçların niteliği gereği, şu an serbest olan bu sanıkların da yargılama boyunca tutuklu kalmaları yönünde mahkemeye görüş sundu.

Belgrad’dan İzmir’e uzanan operasyonun perde arkası

Olayın geçmişine bakıldığında, Necati Arabacı'nın yakalanma süreci film sahnelerini aratmayan bir takiple gerçekleşmişti. 5 Ekim 2025 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan havalanan bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapan Arabacı, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, önce tutuklanmış, ardından bir alt mahkemece serbest bırakılmış ancak Başsavcılığın itirazı sonrası yeniden cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme aşamasında ele alınacak olan suçlar arasında, sadece örgüt üyeliği değil, aynı zamanda silahlı saldırılar ve gasp eylemleri de bulunuyor. Özellikle "ağırlaştırılmış kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiaları, dosyanın en can alıcı noktalarını oluşturuyor. İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davada, sanıkların yer altı dünyasındaki hakimiyet kurma çabaları ve toplumsal huzuru bozan eylemleri tanık beyanları ve teknik delillerle aydınlatılacak.

