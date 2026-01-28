Son Mühür- Başkent Ankara’da yaya önceliğini hiçe sayarak bir anne ve çocuklarının hayatını tehlikeye atan iki taksi şoförü, kask kamerası görüntülerinin ardından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüler hakkında yasal sürecin başlatıldığını duyururken, trafik güvenliğine dair tavizsiz mesajlar verdi.

Kask kamerasına yansıyan o anlar

Ankara trafiğinde yaya önceliği kuralının ihlal edildiği korku dolu anlar, duyarlı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası sayesinde gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, yolun sağ şeridinde duran motosikletlinin yaya geçidindeki anne ve çocuklarına yol verdiği görülürken; sol şeritten süratle gelen iki ticari taksinin, yayalara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu görüntülerin ardından emniyet güçleri hızla harekete geçerek kimlik tespiti yaptı.

Bakan Yerlikaya: "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir"

Olayın ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "Gereği Yapıldı" başlığıyla açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, M.U.A. ve R.K. isimli sürücülerin emniyet birimlerince yakalandığını ve haklarında gerekli idari işlemlerin uygulandığını belirtti. Yaya güvenliğini tehlikeye atan her türlü davranışın takipçisi olacaklarını vurgulayan Yerlikaya, yaya geçitlerinde yavaşlamayan ve geçiş hakkı tanımayan sürücülerin sadece bir kuralı değil, bir canın güvenliğini riske attığının altını çizdi. Denetimlerin aralıksız ve artarak devam edeceği mesajını verdi.

Yeni trafik kanunu ile caydırıcılık artıyor

Trafikteki saygı ve güvenlik kültürüne dikkat çeken Bakan Yerlikaya, mevcut yaptırımların ötesinde Yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte çok daha caydırıcı cezaların yolda olduğunu müjdeledi. Trafiği yalnızca araçların akışı değil, toplumsal saygının bir aynası olarak tanımlayan Yerlikaya, güvenli yaşam kültürünü inşa etmek için çok boyutlu bir mekanizma işlettiklerini ifade etti. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür yaklaşımların kamusal alanda asla kabul görmeyeceğini belirterek, kurallara uymayanların toplum vicdanında da mahkum olduğunu hatırlattı.

Vatandaşa çağrı: "Gördüğünüz ihlalleri 112’ye bildirin"

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda duyarlı vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Trafik magandalarına ve kural tanımaz sürücülere karşı halkın desteğinin kritik olduğunu belirten Bakan, "Yayalara hak tanımayan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri gördüğünüzde lütfen vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezimize ihbarda bulunun. Biz gereğini kararlılıkla yaparız" diyerek, kamu-vatandaş iş birliğinin trafik güvenliğindeki önemine işaret etti.

