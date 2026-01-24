Edinilen bilgilere göre, cezaevinin adli suçlar koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede üzerine cezaevi görevlileri müdahalede bulunarak tarafları ayırdı.

Yaralı hükümlü hastaneye sevk edildi

Kavgaya karışan 21 hükümlü, darp ve cebir raporu alınması amacıyla Ferizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe sonucu açık yara oluştuğu tespit edildi.

Yaralı hükümlünün başına dikiş atılırken, tedavisinin devamı için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer hükümlüler cezaevine teslim edildi

Olayda yer alan diğer 20 hükümlü, ilçe devlet hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden cezaevine götürüldü. Hükümlülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Koğuşlar değiştirildi, güvenlik önlemleri artırıldı

Cezaevi yönetimi tarafından, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tek kişilik odalara alındığı bildirildi. Güvenlik güçleri, yaşanan kavganın kontrol altına alındığını ve olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığını belirtti.